Он отчаянно цеплялся за жизнь: три года назад скончался астрофизик Стивен Хокинг

Три года назад, 13 марта 2018 года, умер английский физик-теоретик, космолог, астрофизик и просто покоритель темной материи Стивен Хокинг.

Астрофизик родился в 8 января 1942 года в семье медиков. В их доме всегда было много книг, а детей Хокинги приучали мыслить масштабно. Жили они в старом доме, который нуждался в ремонте, но средств на это не было.

Стивен рос очень любознательным ребенком, а в шашках и шахматах ему не было равных. Родители обсуждали со своими четырьмя детьми все — вплоть до вопросов половых отношений и нежелательной беременности.

В 17-летнем возрасте юноша без труда поступил в знаменитый Оксфордский университет, который в свое время окончили его родители, начал изучать физику и вскоре стал одним из лучших студентов на курсе. Стивен всегда был душой компании среди однокурсников, а его острое чувство юмора без труда покоряло женские сердца. Он посещал далеко не все занятия, но все равно преподаватели считали его выдающимся студентом с необычайно развитым кругозором.

В 1962 году, с отличием закончив Оксфорд, Хокинг поступил в Кембридж, чтобы защитить степень доктора наук. В этот период у него уже начали проявляться симптомы страшной болезни, которая кардинально изменила его жизнь. Сначала движения юноши стали несбалансированными, а вскоре он начал падать в обмороки, после которых ему было тяжело прийти в себя.

Болезнь стала быстро прогрессировать, врачи давали Стивену всего два года жизни. Такое заключение врачей заставило молодого парня замкнуться в себе, он перестал с кем-либо общаться и посещать занятия. До болезни Хокинг хотел сыграть свадьбу с Джейн Уайлд, но после того, как его планы потерпели крах, он не видел в этом смысла — как и в докторской степени, и в жизни вообще. Благодаря возлюбленной и верным друзьям он все же продолжил обучение и вернулся к полноценной жизни, несмотря на то, что с 1969 года он уже был прикован к инвалидному креслу.

Его тело было полностью парализовано, но мозг продолжал работать и выдавать гениальные идеи. Он женился, продолжал учиться, посещать семинары, читать научную литературу. Его борьба за жизнь не прекращалась ни на секунду, на его глазах росли трое детей от первого брака.

В 1974 году он стал постоянным членом Лондонского королевского общества. А в 1985 году Хокинг пережил еще одно испытание, которое было уготовано ему судьбой. Из-за обострения пневмонии ему пришлось прооперировать гортань, и он потерял возможность разговаривать. Для того чтобы Стивен продолжал озвучивать свои мысли, его друзья из Кембриджа разработали синтезатор речи.

Основная специализация Стивена Хокинга — космология и квантовая гравитация. Ученый исследовал термодинамические процессы, возникающие в кротовых норах, черных дырах и темной материи. Его именем названо явление, описывающее и характеризирующее «испарение черных дыр» — «излучение Хокинга». Он мог оспаривать свои же исследования и вступать в дискуссии с великими учеными, при этом он всегда принимал поражения достойно.

Его жизнь не заключалась в одних только исследованиях, он активно давал интервью, много путешествовал, выступал по всему миру с личными докладами. Он снимался в сериалах, рекламе, музыкальных клипах — и даже становился героем мультфильмов, где озвучивал своего персонажа.

Великий ученый, которому из-за болезни Лу Герига врачи спрогнозировали два года, прожил до 76 лет. Он был женат два раза. Всю жизнь Стивен исследовал Вселенную, а на его счету — десятки наград и научных работ. Он отчаянно цеплялся за жизнь, несмотря на то, что понимал всю обреченность своей болезни.

Он умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года в своем доме в окружении родных.