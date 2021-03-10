Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе подписал документ о принятии командования над боевиками



Банги, 10 марта. Бывший президент Центральноафриканской Республики официально взял на себя руководство отрядами боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Издание Centrafrica опубликовало на своем сайте фотографию документа, в котором опальный политик обещает радикалам оправдать оказанное ему доверие.

«Вы попросили меня возглавить CPC в качестве генерального координатора. Отвечаю на ваш призыв. Я понимаю важность оказанного мне доверия и масштаб миссии, которая нам предстоит. Я полон решимости осуществить это», — написал Бозизе.

На снимке видно, что документ был подписан еще 18 февраля, когда беглый экс-президент и его сторонники отрицали связь с бандформированиями.



Вероятно, именно этот документ оказался ранее в распоряжении французских СМИ, которые сообщили, что Париж откажется от поддержки Франсуа Бозизе из-за его решения возглавить коалицию боевиков. Сотрудничество Елисейского дворца с лидером радикалов негативно скажется на репутации европейской державы.