Чему Россия научилась за год пандемии

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. Ухудшение ситуации произошло по всем направлениям — от коронавируса пострадала не только экономика, но и социальная сфера в масштабах всей планеты. Однако новые вызовы не только не сломили нашу страну, но и позволили получить лучшие результаты в борьбе с ними.

Опрошенные ФАН политики уверены, что Россия компенсирует этот спад в будущем. Подробнее — в нашем материале.

Российская экономика прошла стресс-тест

Россия столкнулась с новым вызовом, которой стал беспрецедентным для экономики и жизни наших людей, уверен глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Я считаю, что если говорить об агропромышленном комплексе, то мы достаточно успешно преодолели этот вызов, — сказал он ФАН. — Учитывая что сельхозпроизводителям пришлось в этих условиях увеличивать затраты на санитарно-эпидемиологические меры, ведь люди болели. Соответственно, это не могло не сказаться».

При этом сенатор отметил, что объем экспорта сельского хозяйства составил 30 млрд долларов. По его словам, это говорит о хорошем росте объема экспорта.

«Отрасль не без труда, но с этими вызовами справилась. Надеемся, что в дальнейшем мы будем наращивать объемы производства, совершенствовать технологии и полностью восстановим экономику, — добавил Майоров. — И мы, безусловно, скоро вернемся к прежней нормальной жизни».

По словам зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, пандемия нанесла урон и сфере туризма — она оказалась одной из наиболее пострадавших от введенных ограничений отраслей. Политик отметил, что за прошедший год власти серьезно обратили внимание на поддержку этой индустрии.

«Конечно, государство вовремя оказало поддержку этой сфере по заработной плате, выдавая льготные кредиты под 2%», — отметил Кривоносов одну из принятых мер.

В числе других уроков, вынесенных из коронавирусной пандемии, депутат назвал развитие технологий, позволяющих обеспечить работу онлайн.

«Если бы еще вчера для решения вопросов государственной важности чиновнику высокого уровня предложили провести видеоконференцию, он, наверное, огорчился бы или даже расстроился, — сказал собеседник ФАН. — Но сегодня это в порядке вещей. Конечно, это не заменит живое общение, но очень часто это позволяет ускорить процесс решения важных задач».

Кривоносов также полагает, что за год пандемии COVID-19 люди начали больше ценить жизнь. Поэтому он смотрит в будущее с позитивом.

«Да, пандемия — это страшно, это гибель людей, потеря здоровья, — подчеркнул депутат. — Но даже из непростой ситуации нужно извлекать позитивные уроки. Поэтому будем надеяться, что дальше мы привнесем положительные элементы в жизнь после пандемии».

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев в беседе с ФАН заметил, что российская экономика в 2020 году проходила очень жесткий стресс-тест. Он уточнил, что на пандемийную проблему, которая была для абсолютно всех экономик одна, наслоились еще ряд проблем. Так, например, Россия столкнулась с немотивированными санкциями, которые тормозили рост и развитие ее экономики, и неблагоприятными ценами на энергоресурсы, в частности на нефть.

«Если мы посмотрим на эффективность работы российского правительства, то однозначно можно сказать о том, что по соотношению привлеченных ресурсов на поддержку бизнеса и наиболее уязвимых слоев населения удалось добиться весьма впечатляющих результатов. Учитывая что это было без включенного инвестиционного станка, в отличие от Евросоюза и США», — заметил Владимир Гутенев.

По его словам, сегодня можно однозначно говорить, что российский бизнес пережил относительно успешно этот стресс-тест. Потребительский рост на внутреннем рынке и востребованность российской продукции на внешних рынках вселяют уверенность, что Россия в кратчайшие сроки компенсирует то падение, которое было, и получит очень мощный импульс к развитию.

Пандемия упростила коммуникации

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин также рассказал, чему научились в России за коронавирусный год. На его взгляд, российское образование успешно справилось с вызовами пандемии несмотря на то, что это был крайне сложный период.

«Беда пришла совершенно неожиданно, никто из ныне живущих ничего подобного не помнил. Поэтому пришлось настраивать систему школьного, специального и высшего образования в очень сложных условиях, — заявил сенатор. — Мне кажется, что в течение двух-трех месяцев удалось наладить более-менее сносную систему обучения и в высшей школе, и в средней школе с учетом наших возможностей».

Законодатель отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

«Известно, что разработан законопроект относительно того, что на случай ЧС мы должны четко разделить полномочия между министерствами и ведомствами, — сообщил Карасин. — Если начнется новая волна пандемии или будут другие обстоятельства, у нас не должно быть времени на раскачку».

Карасин полагает, что в области науки также вполне удалось преодолеть сложности, связанные с пандемией. Российские ученые смогли освоить дистанционные методы работы. Что касается сферы культуры, сенатор полагает, что самый трудный этап пройден.

«Появился опыт — это основное, — выразил мнение политик. — Когда нет опыта, все кажется ужасным — этот этап пройден. Слава богу, сейчас и творческие коллективы, и музеи привыкли к сложностям, они знают, как эти сложности учитывать в своей повседневной работе. Они выходят на приемлемые формы взаимодействия с публикой, со зрителями».

Карасин выразил надежду, что в будущем человечество больше не столкнется с такими серьезными вызовами.

«Остается надеяться на то, что мы не будем больше сталкиваться с таким масштабными бедами, как нынешняя пандемия, или, по крайней мере, что мы научимся это преодолевать более легкими и уже привычными нам способами».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич добавил, что более чем за год пандемия показала серьезность всей ситуации и многие, кто ранее достаточно скептически относился к вероятному негативному воздействию COVID-19 на организм, со временем поменяли свое мнение.

Он убежден, что пандемия показала эффективность отечественной системы здравоохранения. Медицинские работники, организаторы системы здравоохранения сделали все возможное для сохранения жизни и здоровья людей.

«Что касается дальнейшей жизни, то думаю, прошедший период еще раз продемонстрировал значимость здоровья. Он показал, как это важно — бережно относиться к физическому и психическому здоровью, — сказал Менделевич. — Помимо этого, важно соблюдать правила гигиены и поддерживать здоровый образ жизни. Потому что та база, которая есть у нашего организма, является достаточно серьезным фундаментом, защищающим от различных заболеваний».

Пандемия также научила все общество, и парламент в том числе, новым технологиям. По мнению члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Олега Шеина, мы стали больше общаться дистанционно, использовать видео-конференц-связь.

«Это совершенно новый опыт, который упростил коммуникации. Оказывается, можно проводить целые совещания виртуально, никуда не выезжать, не тратить кучу времени на это. И можно точно так же обеспечивать довольно эффективную работу», — сообщил политик ФАН.

По мнению Шеина, пандемия показала государству, что бумажная бюрократия должна отмереть. Он напомнил, что в прошлом году были приняты хорошие решения об уменьшении количества документооборота и справок, которые должны подавать люди для получения социальных премий и льгот. Депутат уверен, что цифровизация — это главное, что было наработано в качестве опыта обществом и государственными институтами.

Напомним, что ранее Борис Менделевич объяснил ФАН, почему в России стали меньше бояться коронавируса. Он отметил, что в России многие переболели им в легкой форме, поэтому граждане все меньше боятся заразиться COVID-19.