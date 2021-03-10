ВСУ не знают, что делать с новым пакетом американской военной помощи Киеву

Министерство обороны Украины выступило с заявлением, в котором поблагодарило Вашингтон за выделение руководством США около 125 миллионов долларов на поддержку и развитие Вооруженных сил Украины. Одновременно в военном ведомстве подчеркнули, что официальный Киев готов обсудить с американскими партнерами пути «максимально эффективного использования предоставленных средств». Отдельные эксперты, включая западных аналитиков, в очередной раз сделали вывод о неспособности того же Киева самостоятельно решать вопросы модернизации ВСУ. Тем временем о своем намерении разорвать контракты с армией заявляют все больше украинских военнослужащих. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

«Мы искренне приветствуем и высоко ценим решение Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашей стране помощи, которая позволит [Украине] противостоять российской агрессии, — говорится в документе украинского министерства обороны. — Американский финансовый ресурс позволит повысить боеспособность нашей армии в целом и привести техническое оснащение ВСУ в соответствие со стандартами Североатлантического альянса».

А министр обороны Украины Андрей Таран добавил буквально следующее: «Деньги Вашингтона могут гарантировать защиту национальных интересов украинского государства».

При этом в самом Вашингтоне от патетических заявлений постарались абстрагироваться. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выделяемые Киеву Америкой 125 миллионов долларов должны пойти на закупку двух натовских патрульных катеров, а также приобретение боевой техники тактического назначения.

«В дальнейшем речь может идти и о модернизации уже имеющегося на балансе ВСУ летального оружия», — резюмировал он.

Здесь же американское оборонное ведомство призвало своих украинских коллег «повысить прозрачность в реорганизации оборонного сектора Украины». А вот с последним пунктом у Киева могут возникнуть определенные проблемы. Ранее Украина была вынуждена признать провал собственной программы модернизации вооружений.

«Танки, бронемашины и даже артиллерийские орудия сегодня в прямом смысле «реконструируются в гаражах»: на украинской территории практически не осталось соответствующих заводов, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель Алексей Ященко. — Техника, которой «хвастается» украинская армия, сегодня пригодна лишь для показательных шоу и выставок. Вряд ли в обозримом будущем ее «подгонят под стандарты НАТО».

Для закупки современных аналогов ВСУ понадобится намного больше денег, чем те, которые сейчас Украине предоставляет Вашингтон. Но и это еще не все.

По некоторым данным, США планируют потребовать от Украины отчет за каждый цент, потраченный из упомянутого «партнерского транша». И если в контексте приобретения патрульных кораблей все предельно ясно (Киев получит списанные американские суда. — Прим. ФАН), то над сметой в деле укрепления боеспособности ВСУ обеим сторонам придется серьезно подумать. Дело в том, что сейчас, несмотря на активную пропагандистскую кампанию в поддержку Вооруженных сил Украины, дела ВСУ обстоят далеко не лучшим образом. В частности, в ряде частей на территории от Ужгорода до Мариуполя уже зафиксированы массовые случаи увольнения военнослужащих-контрактников.

«Два года назад мне пообещали квартиру, повышенное жалование и дополнительные льготы, — заявил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН младший офицер Константин В. — Ничего из этого у меня нет: получаю обычную зарплату, живу в общежитии и каждый день опасаюсь, что отправят воевать в Донбасс».

Константин, как и многие его сослуживцы, уже написал рапорт об увольнении в запас.

«У меня нет желания служить за копейки, подамся на заработки в Польшу или Россию», — предупредил он.

«Часть выделенных Соединенными Штатами денег Украина вполне могла бы потратить на финансовое обеспечение своих военнослужащих, таким образом укрепить престиж армии, — предположил европейский наблюдатель Александр Митц. — Но такая расточительность явно не понравится Вашингтону. По всей видимости, вопрос расходования этих средств будет решаться на заседаниях соответствующих двусторонних комиссий».

Тем временем США заявили о готовности выделить Украине до конца нынешнего года еще 150 миллионов долларов «военной помощи». Правда, эти деньги Киев получит лишь после того, как Госдепартамент и Конгресс «удостоверятся в прогрессе проведения Киевом ключевых реформ в оборонной сфере».