Сестры Толмачевы: Манижа не зацепит песней Европу

Финалистка «Евровидения-2014 и победительница детского «Евровидения-2006» Мария Толмачева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» призналась, что не оценила конкурсную песню певицы Манижи.

«Честно говоря, нам с Настей песня Манижи не понравилась. В прошлые разы в композициях был какой-то посыл Европе, возможно, нужно послушать «Russian Woman» еще. Поймите, что песней Европу надо зацепить с первого прослушивания. Словом, я не в восторге, но желаю Маниже удачи», — заявила Толмачева.

Мария Толмачева считает, что, возможно, неплохим решением было бы во время выступления спеть на двух языках: родном и английском, для лучшего восприятия европейским зрителем. Хотя, припомнила певица, исполнение песни на русском не помешало ей и сестре победить на детском «Евровидении» в 2006 году.

«Евровидение очень изменилось. Раньше главную роль играла сама композиция. Сейчас это больше шоу, чем необычнее номер, тем лучше. Но это, все-таки, конкурс песни, и я думаю, что так и должно остаться», — поделилась Толмачева.

На момент выступления на «Евровидении», сестрам Толмачевым, Марии и Анастасии, исполнилось всего 17 лет. Они были самыми молодыми участницами. По словам певицы, к ним очень хорошо относились, и никакого давления они не ощущали до момента, пока не вышли на сцену. Толмачевым пришлось пережить несколько неприятных моментов, когда во время подсчета голосов их освистали политически ангажированные зрители.

После «Евровидения», на котором сестры Толмачевы заняли 7 место, они открыли свою музыкальную студию в Курске, где обучают детей вокалу. Они часто выступают на различных концертах и продолжают записывать песни.

Ранее ФАН рассказывал, что певец и композитор Юрий Лоза назвал творчество певицы Манижи никому не нужным в России.