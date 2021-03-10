Панин растрогал фанатов архивным фото с дочерью

Москва, 10 марта. Актер Алексей Панин, известный по фильмам «Звезда» и «Жмурки», поделился с фанатами кадром из семейного архива, на котором запечатлен с дочерью Анной на руках.

Панин решил вспомнить былые времена и нашел старую фотографию, на которой его дочь еще совсем маленькая. Оба радостно улыбаются. Актер смотрит в камеру, а малышка куда-то в сторону. На ней бежевый комбинезон, а рукой она держится за отца.

«Какая Нюся была маленькая. А теперь превратилась в целого человечище», — написал Панин.

Растроганные фанаты за считанные часы оставили под постом более 2,5 тысячи лайков. Многие отметили, как быстро летит время и как незаметно вырастают чужие дети. Некоторые обратили внимание на сходство отца и дочери.

«Нюся — очень милая девчонка! Без современных закидонов»; «Да и ты изменился»; «Как быстро пролетело время! Выросла красавица»; «Алексей, ты тут на фото очень симпатичный. Нюся — красавица, похожа на тебя», — написали они.

Панин считается одним из самых эпатажных и скандальных актеров в России. В Сети все еще обсуждают его фото, сделанное на нудистском пляже в Испании. Актер запечатлен на золотом песке абсолютно голым.