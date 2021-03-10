Украинский эксперт объяснил, зачем США давят на Киев через Коломойского

Киев, 10 марта. Соединенные Штаты продолжают думать о зависимости украинского президента Владимира Зеленского от олигарха Игоря Коломойского, заявил политолог Руслан Бортник.

Эксперт напомнил, что Белый дом недавно ввел санкции в отношении украинского олигарха. Это доказывает то, что американцы выступают против связей Зеленского и Коломойского. Вашингтон элементарно предлагает президенту Украины сделать выбор.

«В США считают, что крупный бизнес слишком влиятелен внутри страны. С другой стороны, есть претензии персонально к Коломойскому. В Вашингтоне думают, что он по-прежнему управляет Зеленским», — сказал Бортник.



Политолог подчеркнул, что команда американского президента Джо Байдена помнит о нелицеприятных выпадах со стороны Коломойского. Теперь власти США стараются снизить уровень влияния предпринимателя на украинскую политику. Это может означать то, что олигарха еще рано списывать со счетов, заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Зеленский оказался в растерянности после введения американских санкций в отношении Коломойского. К такому выводу пришел политический обозреватель Сергей Руденко. Он считает, что сейчас президент страны пытается отмолчаться. Однако подобное давление со стороны Вашингтона побуждает украинское правительство к решительным действиям.