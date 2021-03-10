Лобода объяснила, почему не пустила дочь на детский «Голос»

Москва, 10 марта. Украинская певица Светлана Лобода была против участия своей девятилетней дочери Евы в российском развлекательном шоу «Голос. Дети».

Звезда стала наставницей в новом сезоне детского «Голоса». По словам Лободы, Ева давно занимается вокалом и хотела попробовать свои силы на большой сцене. Но 38-летняя вокалистка решила, что дочери там не место, в особенности, после скандала, который произошел вокруг Микеллы Абрамовой.

«Не хочу неправильных разговоров», — объяснила артистка в интервью Wday.

Светлана добавила, что Ева даже не собиралась в ее команду, девочка хотела выступать под началом Егора Крида. Но юной певице не удалось уговорить маму отпустить ее на прослушивание.

Микелла Абрамова стала известна благодаря участию в детском «Голосе» в 2019 году. Россияне обвинили ее мать, певицу Алсу в накрутке голосов в пользу юной артистки. Телезрители считают, что детям звезд не место на вокальных конкурсах, поскольку эти площадки создавались для обычных детей.

Несмотря на волну негатива, который обрушился на Микеллу, Алсу продолжает продвигать наследницу. Девочка записала песню «Снежинка» для нового сериала «Союзмультфильма». Школьница также является ведущей детского шоу на канале «Карусель».