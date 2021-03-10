Бородина восхитила фанатов зимними кадрами в одном купальнике

Сочи, 10 марта. Телеведущая Ксения Бородина перед отъездом из Сочи устроила себе расслабляющий сеанс в бане, а после попозировала в купальнике на заснеженном дворе.

Бородина отправилась в курортный город в мини-отпуск. 8 марта экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» исполнилось 38 лет. Так что в Сочи она отметила два праздника — и день рождения, и Международный женский день.

В социальной сети Instagram Бородина объявила, что ее отдых подходит к концу. Но напоследок звезда попарилась в бане и смело вышла на морозную улицу в бикини. Телеведущая запечатлелась у огромного котла с дымящейся водой.

«Зимняя сказка. Вот и отдых пришел к концу, завтра домой. Спасибо всем огромное за поздравления, мне очень приятно», — написала она в посте.

Фанаты мгновенно откликнулись на публикацию звезды и стали осыпать ее восхищенными комплиментами. Многие позавидовали отдыху Бородиной, а некоторые даже стали отпускать шутки в ее адрес. Экс-ведущую «Дома-2» даже сравнили с ведьмой.

«Вот оно волшебство — молодильная банька и котелок»; «Настолько шикарна, что тебя решили сжечь»; «Ведьма, не иначе», — написали комментаторы.

8 марта отмечала день рождения и телеведущая Анастасия Ивлеева. Звезда «Орла и решки» устроила праздник не только для себя, но и для поклонников. Она организовала салюты в разных городах России.