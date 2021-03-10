Парламент вынес вотум доверия новому правительству — что произошло в Ливии 10 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 марта 2021 года.

Заседание парламента

Состоялся третий день заседания Палаты представителей Ливии, на котором временное Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой получило вотум доверия.

Председатель парламента Агила Салех начал собрание со списка кандидатов на должности министров. Голосование проходило поднятием руки. По правилам, вотум доверия могли предоставить, если это решение наберет 50%+1 голос.

Перечень претендентов ранее сформировал Абд аль-Хамид Дабиба. В ходе обсуждений в течение предыдущих заседаний палаты его скорректировали.

Когда парламентарии проголосовали, в зал зашел премьер и выступил с речью:

«Народ Ливии, я готов упорно трудиться, чтобы переходный этап прошел успешно для национального интереса. Я придерживаюсь требований избирательной комиссии, выборы пройдут в соответствии с конституцией»

Вотум доверия правительству поддержали 132 депутата, двое воздержались, 36 не присутствовали на заседании.

Агила Салех заявил, что новый кабмин принесет конституционную присягу в понедельник, 15 марта, в штаб-квартире Палаты представителей в Бенгази.

Реакция правительства Триполи

Глава Президентского совета ПНС Файез Саррадж заявил о своей готовности передать полномочия новому правительству.

#عاجل

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج يعلن استعداده الكامل لتسليم مهام حكومته إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب#ليبيا #الشاهد https://t.co/iyQPSXUU3D pic.twitter.com/0AcR8AgAoS — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) March 10, 2021

Министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага поздравил ПНЕ и его главу Дабибу с прошедшим голосованием.

«Это исторический день, когда была показана национальная сплоченность», — сказал он.

باشاغا يهنئ الدبيبة: يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية- جي بي سي نيوز https://t.co/1iOhmaMwQY — jbc news (@jbcnews) March 10, 2021

Оперативный штаб сил триполитанских властей по Сирту и Аль-Джафре тоже положительно оценил предоставление вотума доверия временному правительству. Он пожелал премьер-министру успеха, процветания и стабильности.

Происшествия

Сотрудники Ливийской компании наземного обслуживания объявили частичную забастовку в аэропортах Митига, Мисурата и Сабха. Они требуют погасить задолженность по 27-месячной задержке заработных плат.

عاجل | موظفو الشركة الليبيـة للمناولة والخدمات الأرضية يعلنون دخولهم في إضراب جزئي بمطارات معيتيقة ومصراتة وسبها بدءا من غد الأربعاء

قناة ليبيا بانوراما LPC pic.twitter.com/Um1YozZOQC — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) March 9, 2021

Выходец из Чада, охранявший одно из зданий в районе Ас-Сарадж в Триполи, изнасиловал 23-летнюю дочь хозяина дома, после чего скрылся.

Общество

Посол Мальты в Ливии Чарльз Салиба заявил, что ему очень приятно побывать в этой стране спустя несколько лет. Теперь, по его словам, необходимо стремиться к развитию двусторонних отношений и укреплению сотрудничества, в том числе и для скорейшего восстановления стабильной политической и экономической ситуации в Ливии.