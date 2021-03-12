В Дамаске открыли памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу

В университетском городке Дамаска состоялась торжественная церемония открытия мемориала бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Мероприятие приурочено к восьмой годовщине со дня смерти политика.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, организаторами мероприятия выступили администрация Университета Дамаска и посольство Республики Венесуэла.

После возложения венка к памятному мемориалу участники акции открыли выставку живописи местных студентов. В честь венесуэльского лидера был учрежден первый национальный конкурс «Уго Чавес», в рамках которого воспитанники факультета искусств продемонстрировали свои работы.

В общей сложности посетителям выставки было представлено 25 картин. По решению экспертного совета семеро молодых художников получили памятные призы.

Организаторы подчеркнули важность участия студентов в таких социально значимых мероприятиях. По их мнению, подобные конкурсы позволяют интегрировать молодых сирийцев в общественную жизнь страны и дать им возможность высказаться.

Посол Венесуэлы в Сирийской Арабской Республике (САР) Хосе Биоморги заявил, что цель мероприятия — отметить вклад покойного Уго Чавеса в борьбу народов за свободу и самоопределение. По его словам, политик поддерживал справедливое дело ликвидации терроризма и в свое время активно помогал Сирии.

Еще в апреле 2014 года, через год после смерти Чавеса, Университет Дамаска назвал в его честь сад на территории кампуса. Новый памятник стал очередным свидетельством уважительного отношения сирийцев к венесуэльскому лидеру.

Уго Чавес четыре раза избирался на пост президента Венесуэлы. На этой должности он активно выступал в защиту интересов народа и призывал к свободе, равенству и социальной справедливости. В своей политике он противостоял давлению США на Венесуэлу и другие страны региона.