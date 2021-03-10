Легендарный украинский завод «КрАЗ» скатился в тотальный застой

Киев, 10 марта. Бедственное положение завода «АвтоКрАЗ» ставит под удар не только его работников. Украинская армия осталась без основного поставщика колесных платформ.

Работники завода недополучили 66,8 миллионов гривен на сегодняшний день. Старый владелец избегает ответственности – он объявлен в розыск. Константину Жеваго ставят в вину отмывание денег и хищения на общую сумму в 2,5 миллиарда гривен.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский назвал «выход на связь» Константина Жеваго условием разрешения кризиса. Несмотря на длительный простой, официальный Киев пока не готов идти по пути национализации предприятия. Об этом сообщает издание «Укррудпром».

Плачевное положение завода складывалось долго: еще в 2013 году «АвтоКрАЗ» срывал сроки поставок. Тогда Министерство обороны Украины рассматривало завод в качестве единственного поставщика колесных платформ для своего вооружения.

В 2021 году долги предприятия только выросли. Его представитель не пришел на заседание комиссии, которая рассматривала выход завода из долгов. Теперь украинская армия вынуждена переносить часть вооружения на чешские колёсные платформы Tatra по образцу стран-членов НАТО.

История «АвтоКрАЗ» не является для Украины единичной. В последние месяцы активно обсуждается судьба стратегического предприятия «Мотор Сич». Завод оказался заложником политики США.