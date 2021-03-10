Бабичев раскрыл главный секрет прямого эфира Евровидения 



Санкт-Петербург, 10 марта. В 2003 году российскому дуэту «Тату» под страхом дисквалификации запретили демонстрировать нетрадиционную ориентацию на сцене Евровидения. Изменилась ли ситуация на сегодняшний день, из-за чего артистов могут дисквалифицировать и в чем заключается главный секрет прямого эфира Евровидения, рассказал музыкальный критик, светский журналист, эксперт ТВ и радио по темам Евровидения Евгений Бабичев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Конкурс «Евровидение» всегда поддерживало ЛГБТ-сообщество, это однозначно. Но при этом Евровидение пресекает любые моменты, которые отходят от репетиционного процесса. Я раскрою секрет: Евровидение транслируется не в прямом эфире, есть секундная задержка. В случае форс-мажора или ситуации, выходящей за рамки правил Евровидения, прямой эфир могут просто заменить на запись репетиции, где все было четко и красиво», — рассказал Евгений Бабичев.

Он отметил, что по правилам Евровидения на сцене запрещено появление животных, детей и политической агитации.

Отметим, основные правила конкурса «Евровидение» гласят: максимальная продолжительность песни должна составлять не более 3 минут. Во время выступления участников на сцене может находиться максимум 6 человек. Вещательные компании сами решают, на каком языке будут исполнять песню их участники. Всем исполнителям должно быть минимум 16 лет на день проведения квалификационного раунда финала конкурса «Евровидение».

«Хочется верить, что нарушения сразу будут пресекаться, потому что правила прописаны для того, чтобы их соблюдать. Хотя люди ради хайпа могут хоть что сделать, я уже ничему не удивлюсь», — подытожил музыкальный критик.

Ранее ФАН сообщал, Певец Лоза объяснил, почему его не зовут на Евровидение.