Норкин вспомнил эпиграмму Андропова при обсуждении зарплат депутатов

Москва, 10 марта. Российский телеведущий Андрей Норкин вспомнил эпиграмму бывшего главы КГБ и генсека СССР Юрия Андропова при обсуждении депутатских зарплат в эфире передачи «Место встречи».

По словам журналиста, если гражданин хочет устроиться на работу в органы государственной власти в надежде сколотить капитал, то ситуация очень плохая. Однако, если во власть пойдет человек уже богатый — воровать он, скорее всего, уже не будет, считает Норкин.

После этого телеведущий передал слово депутату Госдумы России Виталию Милонову и вице-президенту Торгово-промышленной палаты РФ Елене Дыбовой. Парламентарий заявил, что умеет разграничивать личные и служебные расходы. Дыбова утверждает, что благосостояние не должно являться преградой для прихода во власть профессионалов, пишет «Экономика сегодня».



Андрей Норкин после этих слов вспомнил эпиграмму, которую приписали Андропову, когда тот возглавлял КГБ.

«Сбрехнул какой-то лиходей, мол, часто портит власть людей, не замечая — вот напасть, — что чаще люди портят власть», — сказал ведущий во время передачи.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Норкин выгнал гостей из студии за сравнение России с собакой. Инцидент произошел в эфире политического ток-шоу «Место встречи».