Вашингтон, 10 марта. Вице-президент США Камала Харрис играет нехарактерную ключевую роль в формировании внешнеполитического курса администрации президента Джо Байдена.

Так считают журналисты американской газеты The Washington Post. По их словам, Харрис слишком часто выполняет работу, которой должен заниматься глава государства. Так, например, она «независимо от Байдена беседовала по меньшей мере с шестью мировыми лидерами», утверждают в издании. Кроме того, вице-президент Америки участвовала в саммите президента с канадским премьером Джастином Трюдо, а также выступала с речью в Госдепе.

The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме сообщала, что Харрис активно участвовала в принятии решения об авиаударе по проиранским силам в Сирии, который Вооруженные силы США нанесли в конце февраля.

«Она входила в состав небольшой группы, которая дважды встречалась с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли для обсуждения вариантов», — рассказал газете аноним.

Источник американской газеты рассказал, что заместитель Джо Байдена находилась в Ситуационной комнате, когда принималось окончательное решение, и «четко обозначила основания для принятия мер».

Журналисты газеты отмечают, что Камала Харрис стремится глубже вникнуть в вопросы госуправления. Для этого политик ежедневно изучает секретные брифинги ЦРУ, а также регулярно проводит встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и главой минобороны страны Ллойдом Остином. Вместе с тем газета уверяет, что американский вице-президент не имеет личных целей и следует курсу политики Байдена и его администрации.

Федеральное агентство новостей информировало, что адмирал ВМФ США в отставке Бретт Гиройр обвинил администрацию Байдена в дезинформации.