Томас Бах переизбран президентом МОК на четырехлетний срок

Лозанна, 10 марта. Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на пост главы организации.

Пресс-служба МОК сообщила, что 67-летний Томас Бах был переизбран на новый четырехлетний срок в ходе 137-й сессии организации. Кандидатура немца была единственной на выборах. За переизбрание Баха проголосовали 93 человека, против — один.

Президент МОК уже успел поблагодарить друзей и коллег за оказанную ему поддержку. Бах является членом организации с 1991 года. С 2013 года он возглавляет МОК. Полномочия президента организации вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа.