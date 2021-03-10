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Томас Бах переизбран президентом МОК на четырехлетний срок

Томас Бах переизбран президентом МОК на четырехлетний срок

Лозанна, 10 марта. Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на пост главы организации.

Пресс-служба МОК сообщила, что 67-летний Томас Бах был переизбран на новый четырехлетний срок в ходе 137-й сессии организации. Кандидатура немца была единственной на выборах. За переизбрание Баха проголосовали 93 человека, против — один.

Президент МОК уже успел поблагодарить друзей и коллег за оказанную ему поддержку. Бах является членом организации с 1991 года. С 2013 года он возглавляет МОК. Полномочия президента организации вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа.

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