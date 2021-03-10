Адвокат Фирсова ответила на подозрения в изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Москва, 10 марта. Правозащитница Валерия Макарова заявила, что информация об изнасиловании певицы Валентины Легкоступовой — это «домыслы и наговоры».

Адвокат призвала оставить в покое ее клиента Юрия Фирсова. Она отметила, что личная жизнь супругов должна оставаться тайной, никто не имеет права говорить о том, что происходит между мужем и женой.

«Я вам так скажу: чем супруги занимаются под одеялом — это их личное дело», — сказала Макарова в интервью Kp.ru.

По словам адвоката, Фирсова сейчас просто «затравили», на него льется поток негатива. Сначала говорили о «следах крови», потом о гантелях, которые нашли в квартире Легкоступовой, но это все домыслы, добавила Макарова. Произошедшее с яхтсменом за последнее время является «злым роком», заключила юрист.

Накануне в эфире «Пусть говорят» в очередной раз обсуждали подробности смерти певицы Валентины Легкоступовой. Профессор НИИ им. Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что на внутренней стороне бедер вокалистки были зафиксированы гематомы. И это свидетельствует о возможном изнасиловании артистки незадолго до ее смерти.