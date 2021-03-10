Перечислены главные факторы появления раковых опухолей

Москва, 10 марта. Плохая наследственность и ведение нездорового образа жизни являются основными причинами развития у человека раковых опухолей, заявил онколог Антон Жигулев.

Курение, в том числе и пассивное, является одним из ключевых факторов, который влияет на развитие рака. Такое заявление сделал заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев.

Главным фактором риска, который влияет на появление опухоли, является наследственность. Так называемые генетические поломки могут не проявиться у родителей, но с большей долей вероятности передадутся детям, пояснил медик.

«Курение, в том числе и пассивное, является вторым самым серьезным фактором онкозаболеваний. Дело в том, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры», — цитируют «Аргументы и факты» слова медика.

На развитие опухолей также влияет чрезмерное количество жареного мяса и острых приправ и нехватка растительной пищи. Кроме того, негативное влияние на здоровье человека оказывает ведение малоподвижного образа жизни.

Не так давно стало известно, что сорная трава Бородач обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, она способна помочь человеку избавиться от рака и диабета.