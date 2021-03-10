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Советник Зеленского посоветовал украинцам отказаться от фильмов из РФ

Советник Зеленского посоветовал украинцам отказаться от фильмов из РФ

Киев, 10 марта. Граждане Украины наносят вред своей стране, когда смотрят пиратские фильмы на русских сайтах. Так считает советник офиса президента Тимофей Милованов.

Сотрудник президентского офиса опубликовал пост в соцсети Facebook, в котором и высказал свой упрек в адрес несознательных граждан. Милованов предупредил, что сообщение может быть неприятным. Он заострил внимание на том, что речь пойдет про «патриотизм и интеллектуальную собственность».

«Поставим себе вопрос: смотрели ли вы пиратские фильмы? А на российских ресурсах? Уверен, что многие люди ответят утвердительно на оба вопроса. И что тогда? Это означает, что человек вор (интеллектуальной собственности)? Что человек поддерживает страну-агрессора (через просмотр рекламы на российских пиратских сайтах)?» — написал Милованов в соцсети.

Таким образом, Милованов считает, что если украинец смотрит фильмы или сериалы в Сети на пиратских российских сайтах, то его можно считать вором, поддерживающим вражеское государство, и несущим угрозу. Однако советник президента не стал уточнять, пользовался ли он сам подобными ресурсами.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова Милованова о бывшем премьере Украины Юлии Тимошенко. Советник полагает, что та «кинула» МВФ в 2008 году.

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