Сильный ход Китая в Мьянме вскрыл дефицит геополитических ресурсов у США

Ситуация в Мьянме (бывшей Бирме), где, согласно утверждениям глобальных масс-медиа, произошел военный переворот, а на деле армейское руководство, правящее страной, отказалось признавать победу проамериканских политических сил на «переходных» парламентских выборах, интересна сразу по ряду причин.

Прежде всего, при наличии «демократических сил, выражающих интересы народа», «массовых мирных протестов», «хунты, цепляющейся за власть», «невинных жертв» и прочих атрибутов стандартной цветной революции, все отыгрывается как-то неубедительно, без пафоса и без перекрытия данной темой прочих текущих событий.

Иными словами, Мьянма почему-то не стала «медиа-центром Вселенной», как это бывало в случаях с Сирией, Украиной, Венесуэлой и так далее. Даже до белорусских протестов и «отравления» Навального ситуация не дотягивает. Вроде бы все то же самое — да не то. Нет драйва, нет огня, нет каких-то новых, оригинальных, нестандартных ходов.

Такое ощущение, что не просто «Скучно, девочки!», а девочкам уже самим скучно и они явно «отбывают номер». Как будто не для себя стараются. А для кого?

И здесь тоже никакого бинома Ньютона нет. Ситуация в Мьянме, судя по всему, должна стать одним из триггеров для разжигания конфликта между Индией и Китаем. Напомним, что в бирманской армии достаточно сильны прокитайские настроения. Кроме того, Мьянма 15 ноября 2020 года подписала, наряду с 15 другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве — под общей эгидой КНР.

Это был весьма мощный ответный залп Пекина в той американо-китайской торговой войне, которую развязал экс-президент США Дональд Трамп почти три года назад. С оговоркой, что Индия отказалась подписывать соглашение о свободной торговле в рамках ВРЭП. Кстати, подключение Дели к этой войне на американской стороне рассматривалось официальным Вашингтоном как одно из необходимых для победы над Китаем условий. Но с победой Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в США ситуация существенно изменилась.

И дело здесь даже не в том, что 46-го президента США его предшественник открыто называет «китайским агентом» — точно так же, как самого Трампа четыре года подряд называли «марионеткой Кремля». Дело здесь прежде всего в том, что в результате этих выборов Америка раскололась — и потеряла в глазах остального мира свой неоспоримый ранее ореол «глобального лидера».

Отсюда и резонов для Индии втягиваться в американо-китайский конфликт практически не осталось. Видно, что в любом случае Дели от своего участия ничего не получит, а потерять кое-что существенное может: как прямо сейчас, так и на последующую перспективу, что наглядно показал майский, 2020 года, китайско-индийский пограничный конфликт в регионе Аксайчин. Тем более нет смысла рисковать из-за ситуации в Мьянме, которая тем самым утратила свою геополитическую актуальность.

Работа же «про запас», на более-менее отдаленное будущее — роскошь, которую нынешняя Америка, испытывающая растущий дефицит свободных ресурсов в своем распоряжении: военных, политических, экономических, финансовых и прочих, — позволить себе уже не может. Вернее, может пока еще — но большей частью разве что в медиа-пространстве, язык же без костей…

А там, в этом медиа-пространстве, подобного рода моменты улавливают четко и сразу по величинам соответствующего бюджета, потому и отрабатывают тему Мьянмы «на минимальных оборотах». Донесена ли до вас информация о Киал Син — девушке, якобы убитой бирманскими военными в ходе разгона протестного митинга? А о Зо Мьят Лине, якобы погибшем в тюрьме чиновнике отстраненной военными от власти «команды» президента Вин Мьина и главы МИДа, лауреатки Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи? Вот то-то и оно.

При этом весьма показательно, что армия и другие военные структуры Мьянмы, похоже, не испытывают никаких сомнений и никакого беспокойства относительно своих настоящих и будущих действий, используя любые средства для разгона протестных акций прозападной «демократической» оппозиции. А пекинские товарищи, в частности, глава МИДа КНР Ван И, заявляют, что все происходящее в стране является ее внутренним делом, называя недопустимым вмешательство любых внешних сил.

Поэтому ни «бегство полицейских, перешедших на сторону народа», ни «бегство преследуемых армией мусульман», ни «бегство посла Мьянмы в Великобритании» (кто-то удивлен?), ни призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выпустить две сотни демонстрантов, заблокированных военными в одном из жилых районов города Янгон, ни какие-либо иные попытки «мирового сообщества» воздействовать на «путчистов Мин Аун Хлайна» (главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы) не ведут к каким-либо значимым политическим результатам.

В американскую справедливость веры у остального мира никогда не было. В американское всемогущество веры нигде больше нет (может быть, за исключением нашей либеральной оппозиции, которая на этом будет стоять до последнего). А долларов ФРС сейчас самой Америке не хватает, чтобы заткнуть дыры в собственном обществе.

В сухом остатке получается, что в Мьянме звездно-полосатый Акела не только «промахнулся» — он даже не «прыгнул» и не «разбежался» как следует. Американская попытка «защитить демократию» в этой стране Юго-Восточной Азии и противостоять продвижению интересов Пекина столкнулась с явной нехваткой ресурсов, сил и новых плодотворных идей у недавнего гегемона однополярного мира.

Конечно, США вряд ли забудут про Мьянму, как Байден забыл фамилию своего министра обороны и название ведомства, которое тот возглавляет. Но рыба, как известно, гниет с головы, и здесь процесс не просто «пошел», а зашел уже достаточно далеко.