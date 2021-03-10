Москва, 10 марта. Украинская политика прямо противоречит интересам граждан страны. Так считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Марков в одном из интервью рассказал, что считает результат последних президентских выборы на Украине фальсификацией. Суть в том, что сторонники союза с Россией были не допущены к выборам из-за «террора» со стороны госструктур.

По мнению собеседника, президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе. Скорее наоборот, будучи «марионеткой иностранных спецслужб», он действует таким образом, чтобы кризис в ДНР продолжался дальше. В результате своим «грязным» правлением Зеленский отдаляет Украину от России.

Эксперт также оценил вероятность прямого военного столкновения между странами. Марков считает подобный сценарий невозможным.

«В случае начала военных действий между Россией и Украиной 80% украинской армии через несколько недель перейдет на сторону России», — заявил политолог.

Сергей Марков полагает, что распад Украины на несколько государств вполне реален. По его мнению, некоторые регионов страны смогут войти в состав РФ по итогам референдума, а юго-западные области провозгласят свою независимость.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова бывшей наводчицы батальона «Айдар» Надежды Савченко о том, что Украине грозит распад.