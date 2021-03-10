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Политолог Марков рассказал правду, куда Зеленский толкает Украину

Политолог Марков рассказал правду, куда Зеленский толкает Украину

Москва, 10 марта. Украинская политика прямо противоречит интересам граждан страны. Так считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Марков в одном из интервью рассказал, что считает результат последних президентских выборы на Украине фальсификацией. Суть в том, что сторонники союза с Россией были не допущены к выборам из-за «террора» со стороны госструктур.

По мнению собеседника, президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает для урегулирования ситуации в Донбассе. Скорее наоборот, будучи «марионеткой иностранных спецслужб», он действует таким образом, чтобы кризис в ДНР продолжался дальше. В результате своим «грязным» правлением Зеленский отдаляет Украину от России.

Эксперт также оценил вероятность прямого военного столкновения между странами. Марков считает подобный сценарий невозможным.

«В случае начала военных действий между Россией и Украиной 80% украинской армии через несколько недель перейдет на сторону России», — заявил политолог.

Сергей Марков полагает, что распад Украины на несколько государств вполне реален. По его мнению, некоторые регионов страны смогут войти в состав РФ по итогам референдума, а юго-западные области провозгласят свою независимость.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова бывшей наводчицы батальона «Айдар» Надежды Савченко о том, что Украине грозит распад.

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