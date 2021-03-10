Польская журналистка поделилась воспоминаниями о парфюме Путина

Варшава, 10 марта. Президента России Владимира Путина считают примером для всех мужчин. Такое мнение выразила польская журналистка Барбара Влодарчик.

По словам Влодарчик, российского президента считают примером для всех мужчин, потому что Владимир Путин не употребляет алкоголь. Журналистка также поделилась воспоминаниями о личной встрече с президентом Российской Федерации.

«Однажды я сидела рядом с Путиным и почувствовала только запах хорошего парфюма. Я описываю обстоятельства этой встречи в книге», — сказала Барбара Влодарчик в интервью польскому СМИ Tygodnik TVP.

Автор репортажей и документальных фильмов о России рассказала, что Владимир Путин восстановил экономику в стране, разобрался с бандитскими группировками. Именно по этим причинам в нашем государстве так много людей, которые поддерживают президента, подчеркнула Влодарчик.

Ранее россиянка рассказала о своей жизни после предложения Путину. Во время визита российского лидера в Иваново к нему обратилась девушка и передала записку. Президент предрек ей славу после такого поступка. После той ситуации у девушки действительно появилось много поклонников, передавало Федеральное агентство новостей.