Ведьма рассказала, какие обряды в Масленицу помогут привлечь удачу

Масленичная неделя в России уже идет полным ходом. Нужно помнить, что в этот день наши предки не только пекли вкусные блины, но и проводили различные обряды, которые способствовали преумножению благополучия и любви.

Для того, чтобы вы не упустили шанс накликать удачу в период Масленицы, корреспондент ФАН поговорил с ведьмой Аленой Полынь, которая рассказала, какие ритуалы и обряды к этому дню будут актуальны.

«Масленица — это тот период, когда мы умасливаем судьбу, то есть делаем все, чтобы мы по жизни катались «как сыр в масле», чтобы все было радостно и хорошо. К сожалению, на сегодняшний день к нам пришли и сохранились только традиции гульбищ и ничего не осталось от того, как это проходило изначально. Это была масленичная неделя, которая начиналась в период, когда солнце начинало греть, точных дат неизвестно», — объяснила собеседница агентства.

Ведьма рассказала, что тогда Масленица не относилась к религиозным праздникам, это было скорее природное явление, которое почиталось.

«В эти дни умасливали судьбу блинами, их мазали маслом, медом и делали ритуалы на то, чтобы судьба была умаслена. Блины ели сами, и даровали своим близким, а умерших поминали молоком», — добавила Полынь.

Во время Масленицы нужно делать ритуалы только на благополучие, уверяет ведьма. Например, такой:

«Можно взять блин, намазать его маслом или медом и сказать: «Умасливаю судьбу — так и есть» и после этого съесть его. Тоже самое можно для своих близких: «Умасливаю судьбу ребенка» и дать ему этот блинчик. Делать так можно только тем, кто старше, то есть ребенок родителю делать не может», — подчеркнула собеседница Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН рассказал о главных традициях Масленицы, самых вкусных рецептах блинов и о многом другом.