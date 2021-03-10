Социальные пенсии россиян предложили повысить на 3,4%

Москва, 10 марта. Индексация социальных пенсионных начислений для граждан Российской Федерации может составить 3,4%.

Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Социальные пенсии для пожилых граждан страны пересчитают 1 апреля 2021 года, выяснил ТАСС.

«Размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год к аналогичной величине за 2019 год», — уточнили в министерстве.

Таким образом, в результате проведения индексации средний размер социальных пенсионных выплат в России будет равняться 10 183 рублям. Те россияне, чья социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, имеют социальную доплату, с помощью которой увеличивается пенсионное обеспечение до установленного уровня.

Уточняется, что из федерального бюджета для проведения индексации направят около 12,8 миллиарда рублей до конца 2021 года. В итоге социальные пенсии повысятся у 3,9 миллиона пожилых граждан России.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что ведомство подготовило ряд предложений по индексации пенсий для работающих россиян. Министр надеется, что обсуждение вопроса даст результат в ближайшее время.