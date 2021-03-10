Марков перечислил украинские города, которые после развала Украины уйдут в РФ

Москва, 10 марта. Политолог Сергей Марков спрогнозировал распад Незалежной. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

По словам эксперта, Херсонская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области могут стать частью России, если там пройдут свободные референдумы.

«Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством. Остаются регионы Малороссии, описанные в свое время Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем. Это третье возможное образование», — заявил собеседник издания «Украина.ру».

Сергей Марков считает, что Украина в ее нынешних границах является недееспособным государством. Политолог убежден, что если бы Москва признала независимость Донбасса, то это бы очень незначительно изменило ситуацию и являлось бы только жестом со стороны РФ в адрес Запада, что российское государство не видит способов урегулировать ситуацию на Украине, считает политолог.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Кремль не располагает информацией о новом плане президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.