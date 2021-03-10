Росптицесоюз предложил методику сдерживания цен на курицу и яйца

Москва, 10 марта. Заводы по производству куриной продукции могут сократить ассортимент, чтобы сдержать стоимость товаров из бюджетного ценового сегмента.

Российские птицефабрики могут отказаться от производства куриной грудки, бедрышек и отборных куриных яиц, чтобы сохранить доступные цены на продукцию. Такое предложение поступило от Росптицесоюза. По мнению представителей организации, больше всего финансов уходит на изготовление премиальной продукции.

Особенно больших затрат требует переработка. Если заводы откажутся от товаров, на которые идет больше всего денег, тогда удастся сохранить доступность цен на бюджетные продукты – тушки бройлера и столовое яйцо категории С2.

Производители мяса и птицы уже обращались в Минпромторг и Минсельхоз с просьбой постепенно увеличивать цены. В начале марта ФАС начала проверку по факту завышения стоимости куриных яиц и мяса птицы.