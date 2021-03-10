Саакашвили объяснил, почему украинцы продолжают смотреть российское ТВ

Киев, 10 марта. Глава нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили отреагировал на инициативу президента страны Владимира Зеленского о создании центра противодействия дезинформации.

Об этом бывший грузинский президент рассказал в эфире телеканала «Украина 24». По мнению политика, Киев должен вместо создания центров противодействия дезинформации добиваться реальных успехов. Их демонстрация станет лучшим способом «закрыть рот дезинформации».

«В современном мире дезинформации много, но все заблокировать нереально, в современном мире надо выигрывать состязания идей, надо самому предлагать что-то, что будет гораздо сильнее», — заявил Саакашвили.

Михаил Саакашвили считает, что руководство страны борется с дезинформацией весьма странно. Политик не оценил решение официального Киева закодировать спутниковый сигнал украинских телекомпаний, тогда как сигнал российского телевидения доступен без кода.

Украинские кабельные сети не покрывают Украину в полной мере, особенно населенные пункты, которые расположены в пограничной зоне. В связи с этим жители Незалежной приобретают комплект спутникового ТВ и смотрят российские каналы как единственно доступные. Таким образом, российское телевидение на Украине более доступно, нежели украинское.

«Здесь, когда люди видят бардак и коррупцию, а им говорят, что Путин (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) наведет порядок, на часть людей это очень хорошо действует», — подчеркнул Саакашвили.

Федеральное агентство новостей сообщало, что политолог Анатолий Вассерман назвал арест союзника Саакашвили ударом по концепции вражды Грузии с РФ.