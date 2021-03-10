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Отец поставил Меган Маркл ультиматум после скандального интервью

Отец поставил Меган Маркл ультиматум после скандального интервью

Лондон, 10 марта. Отец Меган Маркл, жены британского принца Гарри, Томас поставил дочери ультиматум после выхода ее скандального интервью телеведущей Опре Уинфри.

Мужчина подчеркнул, что дает герцогине Сассекской и ее супругу 30 дней, чтобы связаться с ним. В противном случае он продолжит раздавать комментарии прессе.

«Я бы хотел поговорить с ними. Когда они решат пообщаться со мной, я перестану сотрудничать со СМИ», — подчеркнул он.

Отец Маркл добавил, что стыдится сотрудничества с журналистами. Он пропустил свадьбу дочери из-за проблем со здоровьем, но предоставлял таблоидам закрытую информацию и фотографии с торжества.

По его вине также просочилась в Сеть личная переписка с Маркл. Герцогиня даже подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за публикацию отрывков письма, вырванных из контекста, и выиграла дело.

«Никто не пытался защитить членов нашей семьи. Журналисты атаковывали нас каждый день. Хуже всего то, что я больше не получил ни весточки от Гарри и Меган. И поскольку они не общаются со мной, я общаюсь с прессой», — оправдался он в интервью The Guardian.

Принц Гарри и его супруга сделали в разговоре с Уинфри несколько громких заявлений, которые ударили по королевской семье. Они затронули такие важные вопросы, как отношения со СМИ и личное психическое здоровье. В Букингемском дворце пообещали, что слова герцога и герцогини о расизме будут изучены самым серьезным образом.

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