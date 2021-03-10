Hyundai представила фото нового кроссовера Kona N

Сеул, 10 марта. Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал фото нового автомобиля Kona N.

Речь идет о спортивной версии компактного кроссовера Kona без камуфляжа. Модель должна получить «агрессивный» дизайн и мощный 2,0-литровый турбомотор.

«Новинка будет отличаться от стандартной модели аэродинамическим обвесом кузова», — пишет AutoNews.

Однако фотографии салона нового кроссовера Hyundai Kona N пока что не публиковались в Сети, к тому же технические характеристики держатся в секрете. У СМИ появлялась информация, что под капотом хотели разместить 2-литровый турбодвигатель. О мощности мотора пока что также существуют лишь догадки. Сама новинка должна быть представлена в 2021 году.

Ранее японская автомобилестроительная компания Toyota опубликовала в Сети официальный тизер новой модели X prologue. Федеральное агентство новостей также узнало дату презентации данной машины.