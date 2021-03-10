ВСУ накрыли огнем школу в поселке Золотое и ранили ополченца НМ ЛНР

Луганск, 10 марта. Боец луганского ополчения получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские войска нанесли удар в районе населенного пункта Золотое, расположенного в Луганской Народной Республике, в среду, 10 марта, сообщил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в социальных сетях. По его словам, обстрел привел к ранению одного из военнослужащих республики, которому уже была оказана медицинская помощь. Он добавил, что ВСУ применили тяжелое вооружение, ввиду чего местному населению пришлось укрываться в подвалах домов.

«Противник применяет тяжелое, а также стрелковое вооружение и гранатометы. Местные жители спустились в подвалы. Люди говорят, что много пуль рикошетит от стен домов. В зоне обстрела находится действующая школа», — уточнил Марочко.

Ранее замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов заявил, что командование ВСУ едва ли может рассчитывать на успех в случае наступления на позиции ополчения ДНР и ЛНР из-за состояния бригад, дислоцируемых в регионе, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.