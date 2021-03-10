Избивавший беременных женщин нижнекамец получил 6 лет в колонии строгого режима

Нижнекамск, 10 марта. Суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвинялся в серии нападений на женщин. Ему предстоит провести шесть лет в колонии строгого режима.

Действия подозреваемого в итоге были квалифицированы как хулиганство, статья об истязании была исключена, так как систематичность в нанесении побоев отсутствовала, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Преступник бросался на женщин в парке летом прошлого года. Он избивал их ногами прямо на глазах детей, объясняя свои действия ненавистью к представительницам слабого пола. На суде подсудимый признал вину лишь по двум из четырех эпизодов преступления.

Петербургская модель избила свою бабушку после ссоры с молодым человеком, писал ФАН.