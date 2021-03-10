Николай Харитонов: Основа развития Дальнего Востока — сельское хозяйство

Рост цен на продовольственные товары стал серьезным вызовом для всего населения страны. Он требует адекватной реакции со стороны федеральных и региональных органов власти, в том числе и от нас, законодателей. Ни для кого не секрет, что средние потребительские цены на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке и в Арктике выше среднероссийских в разы.

Еще в 2019 году при относительной стабильности в других регионах индекс производства сельхозпродукции упал в двух федеральных округах: Сибирском и Дальневосточном. На Дальнем Востоке падение превысило 8%. Сибирь и Дальний Восток — это более 65% территории страны.

Убежден, что регулирование ценообразования на продовольственные товары должно производиться не только и не столько за счет ограничения экспорта. Нужно также сосредоточиться на расширении производства сельхозпродукции в стратегически важных территориях, на организации такого производства с глубокой переработкой сырья.

Если внимательно посмотреть структуру экспорта, то можно увидеть, что порядка 70% приходится на экспорт сельскохозяйственного сырья. Так, одной из основных сельскохозяйственных культур для Дальнего Востока является соя. Регион уже уступил лидерство среди округов по производству сои, имея наибольшие посевные площади для нее.

Мы в комитете обстоятельно обсудили эту тему и рекомендовали правительству разработать дополнительные меры: во-первых — по повышению урожайности сои на Дальнем Востоке, во-вторых — по расширению перерабатывающих мощностей и созданию добавленной стоимости в самом макрорегионе. Это отразится на ценообразовании широкого спектра пищевых продуктов, где традиционно используется соя.

Напомню, что по итогам поездки правительства во главе с Михаилом Мишустиным в августе прошлого года на Дальний Восток было поручено заняться тепличным хозяйством. Прирост цен, по его словам, за 2020 год здесь превысил среднероссийский показатель по луку и моркови — в два раза, по огурцам — в четыре раза, помидорам — в девять раз.

Я неоднократно заявлял, что Дальний Восток сегодня сам себя прокормить не может. Нужно изыскать резервы в федеральном бюджете, определиться с параметрами и начать реализацию механизма уже в текущем году.

Не меньшие опасения вызывают мясное и молочное животноводство. По производству молока, скота и птицы на убой Дальний Восток — на последнем месте. Здесь тоже нужны конкретные меры поддержки.

При всем при этом доля Дальнего Востока в общем объеме финансирования государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции сегодня составляет 1%. При обсуждении закона о федеральном бюджете необходимо все это иметь это в виду.

В условиях таких ограничений, дефицита товаров принципиально важно не допустить спекуляции рынке продовольственных товаров, а также установить реальный государственный контроль за ценами.