Шестерых соседей и ребенка спасли из загоревшегося дома в Магадане

Магадан, 10 марта. Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали семь жильцов.

Задымление на лестничной клетке обнаружили соседи, они тут же позвонили в экстренные службы. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя, а также вывели из полыхающего помещения шестерых взрослых и ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила всего 2 кв. метра. Однако все стены пятого этажа в подъезде успели закоптиться. Для тушения огня привлекли 29 специалистов и восемь единиц техники. Сейчас эксперты устанавливают причину ЧП. Помощь медиков никому из горожан не понадобилась.

Ранее троих детей спасли сотрудники МЧС при пожаре в частном доме в селе Плотниково Новосибирской области, писал ФАН.