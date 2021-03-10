Единый план развития Арктики будет представлен Путину в течение месяца

Москва, 10 марта. Подготовку и принятие единого плана по развитию Арктики необходимо завершить в течение месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.

Такую задачу глава государства поставил на совещании с членами правительства. По его словам, это чрезвычайно важный вопрос, который нельзя упускать из виду в ходе текущей работы. Путин также согласился с предложениями, которые выдвинул в своем докладе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, и попросил премьер-министра Михаила Мишустина учесть их в итоговом документе.

В прошлом году российский лидер утвердил основы государственной политики в Арктике, а также обновленную версию стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.