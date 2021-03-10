Полиция Екатеринбурга со стрельбой задержала лихача на ВАЗе

Екатеринбург, 10 марта. Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя ВАЗ-2107. Инцидент произошел на перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков.

Молодой человек проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и решил уйти от погони. Причем во время своего бегства он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Чтобы остановить злоумышленника, правоохранителям пришлось прострелить все четыре колеса.

Установлено, что ВАЗ-2107 молодой человек купил недавно, однако еще не поставил его на учет. В итоге все штрафы получал предыдущий владелец, который вскоре заявил номера в розыск.

Пьяный водитель ВАЗ-2106 скрывался от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края. Во время бегства мужчина врезался в машину экипажа вневедомственной охраны, сообщал телеканал «360».