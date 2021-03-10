Участники программы «Время покажет» обсудили статус английского языка на Украине

Москва, 10 марта. Эксперты в ходе эфира программы «Время покажет» обсудили, сможет ли Украина сделать вторым государственным языком английский.

По словам украинского политолога Сергея Запорожского, страна рассматривает статус украинского языка как второго государственного с практической точки зрения. Он отметил: власти хотят продемонстрировать украинцам, что этот язык полезен и пригодится. Однако Запорожского застал врасплох вопрос руководителя издания PolitRussia Руслана Осташко.

«Вы же в Европу идете, а какие страны там говорят на английском?», — поинтересовался он.

Руководство страны не сможет выучить английский язык, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Обосновал он свой вывод тем, что слышал от первых лиц государства украино-английский суржик. Люди, которые не смогли выучить украинский, не смогут выучить и английский, заявил он.

Также эксперт предположил, что признание английского в качестве второго государственного языка предлагается на Украине назло России.

Депутат ГД РФ Олег Нилов заявил, что обычные граждане предпочли бы видеть говяжий язык у себя на столе, а не английский язык в статусе государственного.

«В Крыму говорят по-русски, значит Крым — это Россия, сказал когда-то Трамп. Если на Украине начнут говорить на английском, значит Украина — это что?», — подытожил Осташко.

Зрители в студии заявили, что эта страна — колония. Запорожский возразил и обозначил, что Украина — это страна НАТО. В ответ на это Осташко поинтересовался, знают ли в Альянсе, что Украина — их страна.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что властям необходимо дать английскому языку статус государственного для того, чтобы увеличит шансы на вступление в ЕС и НАТО.