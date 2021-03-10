Донбасс сегодня: армия Киева получила новое оружие, поляки и литовцы учат ВСУ убивать

Донбасс, 10 марта. В Донецке снова обстрелян жилой сектор, есть разрушения. Киев задействует наемников для обучения снайперов на передовой. Волонтеры вывозят из зоны ООС индийскую вакцину, поставленную ранее в ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Армия Киева продолжает бить целенаправленно по домам мирных жителей Донбасса. На западе Донецка обстрелами снова повреждены частные домовладения — попадания пришлись по четырем строениям. Всего же за минувшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

В ДНР пять обстрелов зафиксированы на горловском и донецком направлениях обороны. Украинские силовики применили тяжелые 120-мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. В ЛНР солдаты Киева применили также тяжелые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под обстрел попали два поселка.

Запад усиливает снайперские подразделения армии Киева

Помимо усиления обстрелов на всех ключевых направлениях обороны республик, Киев приступил к усилению передовых частей ВСУ специальными подразделениями. Речь идет о снайперах из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, подразделения которой дислоцированы преимущественно к северу от Луганска.

Как сообщает разведка Народной милиции ЛНР, на днях десантники ВСУ получили три десятка новых снайперских винтовок, состоящих на вооружении стран Североатлантического альянса, а также боекомплект к ним. Кроме того, по данным разведки луганчан, в зону ответственности указанной бригады прибыли наемники-инструкторы из Польши и Литвы, в 2014–2015 годах участвовавшие в карательных операциях украинской военной машины в Донбассе.

В задачи иностранцев на данный момент входит обучение и подготовка снайперов для осуществления специальных операций и провокаций против республик. Напомним также, что ранее представители оборонного ведомства ЛНР уже сообщали о прибытии инструкторов частных военных компаний Британии и США для обучения бойцов ВСУ минно-подрывному делу.

Волонтеры скупают у ВСУ индийскую вакцину

Что же касается санитарной подготовки украинской армии в рамках процесса вакцинации ее не прошедшим испытания индийским препаратом «Ковишилд», то дела здесь обстоят куда хуже. Командование армии и силовой операции прекрасно понимает, что вреда от этой прививки может быть гораздо больше, нежели пользы, и формально выполняет приказ о тотальной вакцинации личного состава ВСУ, информируют в оборонном ведомстве ДНР.

При этом «добро» в виде неиспользованных прививок реализуется военными через все тех же волонтеров, которые под вывеской снабжения армии необходимыми вещами и спецсредствами зачастую занимаются реализацией оружия и боеприпасов из зоны ООС на территории Украины. Два дня назад под Мариуполем украинские правоохранители задержали и досмотрели груз волонтерской организации «Каждый может», сообщает управление Народной милиции ДНР. В контейнерах медицинского назначения обнаружены несколько сотен доз вакцины «Ковишилд». Куда планировалась данная поставка, неизвестно, но условия транспортировки привели к порче и без того сомнительного препарата.

Айдаровцы расправились с сослуживцем

Наряду с обострением ситуации на фронте в Донбассе растет и количество противоречий внутри самих передовых частей ВСУ, сообщают в Донецке. Еще 7 марта в месте дислокации отдельного штурмового батальона «Айдар», входящего в одну из бригад ВСУ, было обнаружено тело военнослужащего — солдата Захаркова. Следствие установило, что бойца задушили свои же сослуживцы на почве разногласий в идеологии. После убийства злоумышленники произвели выстрелы в труп, пытаясь сымитировать суицид. Тело солдата переместили в другое место. Командование батальона, по данным Народной милиции ДНР, всячески пытается скрыть информацию об инциденте.