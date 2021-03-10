В Донбассе и Крыму массово жалуются в ЕСПЧ на Украину

Киев, 10 марта. Жители Донбасса и Крыма подали в общей сумме более 10 тыс. жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины.

Такими данными поделился замминистра юстиции Украины уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в ходе беседы с журналистами издания «Буква». Он рассказал о количестве жалоб и порассуждал об их причинах.

«Сейчас против Украины ЕСПЧ имеет 10,5 тысячи заявлений. Это со всей страны. Из них восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины», — рассказал собеседник.

Лищина не раскрыл содержания жалоб, но подозревает, что жителей ЛНР и ДНР якобы могли подтолкнуть на такие действия.

Кризис в Донбассе длится уже семь лет. Переговоры по урегулировании ситуации проводятся в формате «нормандской четверки» при участии Франции, Германии, России и Украины. Также встречи проводятся в Трехсторонней контактной группе в Минске, в которой участвуют Россия, Украина и ОБСЕ.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о ходе вакцинации жителей Крыма от COVID-19.