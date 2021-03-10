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Две юные жительницы Архангельска получили срок за жестокое убийство подростка

Две юные жительницы Архангельска получили срок за жестокое убийство подростка

Архангельск, 10 марта. Следствие доказало вину двух 18-летних девушек, которые в 2019 году расправились с 17-летней жертвой. Реального мотива у преступниц не было.

Злоумышленницы решили расправиться со своей 17-летней знакомой. Они предложили ей прогуляться, заманили в тихое место возле железной дороги и изрезали осколками бутылки, затем надели ей на голову принесенный пакет. Совершив убийство, преступницы забрали телефон подростка и попытались скрыть улики. Отметим, что для этого они специально взяли с собой перчатки и чистящее средство.

В беседе со следователями фигурантки подчеркивали, что жертва вела себя слишком высокомерно, за что и поплатилась. Однако мотив личной неприязни не нашел подтверждения. Сотрудники регионального СУ СКР выяснили, что девушки во время личных встреч, по телефону и в сообщениях обсуждали намерение убить человека, способы расправы и сокрытия следов. Свою знакомую они выбрали «просто так». Никаких поводов не было.

Преступницы приговорены к 5,5 года и шести годам трем месяцам лишения свободы. Родителям убитой они обязаны выплатить 4,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя Евгении Шишкиной, сообщал ФАН.

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