Три пенсионера стали членами приемной семьи в Башкирии. ФАН-ТВ

Светлана Мурсалимова и Алиф Аминев взяли на попечение трех пожилых людей. Хозяйка дома сама пенсионерка. Свободное время может и готова посвящать новоиспеченным членам семьи. Решение пара приняла еще три года назад.

В декабре 2016 года вышел и местный закон «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов».

«Все равно у меня желание было, не работаю, на пенсии, чем-то заняться охота, кому-то помогать. Потому что в деревне все равно помогала уже. Здесь была, пока их не было. Все равно всех лечила, ко мне шли. И потом думаю, вдруг там действительно дома кто-то был бы. Потом закон вышел, мы заявление написали. После заявления два месяца прошло, сказали: «Есть бабушка, забирайте, если желаете». Вот так и получилось», — рассказала хозяйка дома.

Теперь в семье живут две пожилые женщины и 96-летний дедушка. Он перебрался в новый дом после смерти жены. Всех привели в одно место разные обстоятельства. Так, Маузюда Каримова несколько лет прожила с дочерью, но вместе им было тяжело, пожилая женщина обратилась в соцзащиту, и ей предложили этот вариант.

«Жизнь изменилась в лучшую сторону. Я здесь себя свободно чувствую. Что надо, то и делаю», — поделилась пенсионерка.

Хозяйка дома нашла к каждому из новоиспеченных членов семьи свой подход. Светлана лечит их, готовит еду, следит за тем, чтобы у каждого была чистая постель и одежда. Исполнение обязательств контролирует Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. В общий бюджет пожилые люди отдают 70 процентов своей пенсии — средства уходят на питание, лекарства и другие бытовые вещи. Все чеки сохраняются — раз в полгода приезжает проверка. Кроме того, семья получает ежемесячную помощь из регионального бюджета.