Три пенсионера стали членами приемной семьи в Башкирии. ФАН-ТВ

Светлана Мурсалимова и Алиф Аминев взяли на попечение трех пожилых людей. Хозяйка дома сама пенсионерка. Свободное время может и готова посвящать новоиспеченным членам семьи. Решение пара приняла еще три года назад.
В декабре 2016 года вышел и местный закон «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов».
«Все равно у меня желание было, не работаю, на пенсии, чем-то заняться охота, кому-то помогать. Потому что в деревне все равно помогала уже. Здесь была, пока их не было. Все равно всех лечила, ко мне шли. И потом думаю, вдруг там действительно дома кто-то был бы. Потом закон вышел, мы заявление написали. После заявления два месяца прошло, сказали: «Есть бабушка, забирайте, если желаете». Вот так и получилось», — рассказала хозяйка дома.
Теперь в семье живут две пожилые женщины и 96-летний дедушка. Он перебрался в новый дом после смерти жены. Всех привели в одно место разные обстоятельства. Так, Маузюда Каримова несколько лет прожила с дочерью, но вместе им было тяжело, пожилая женщина обратилась в соцзащиту, и ей предложили этот вариант.
«Жизнь изменилась в лучшую сторону. Я здесь себя свободно чувствую. Что надо, то и делаю», — поделилась пенсионерка.
Хозяйка дома нашла к каждому из новоиспеченных членов семьи свой подход. Светлана лечит их, готовит еду, следит за тем, чтобы у каждого была чистая постель и одежда. Исполнение обязательств контролирует Министерство семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. В общий бюджет пожилые люди отдают 70 процентов своей пенсии — средства уходят на питание, лекарства и другие бытовые вещи. Все чеки сохраняются — раз в полгода приезжает проверка. Кроме того, семья получает ежемесячную помощь из регионального бюджета.
«Привыкли, дружно живем. Они сами тоже хорошие люди. Как будто они родители наши уже. Вот не сглазить бы, конечно, дружно живем», — добавила Светлана Мурсалимова.