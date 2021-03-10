Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Москва, 10 марта. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил о намерении лично встретиться с лидерами России, Германии и Франции, если саммит «нормандской четверки» не состоится. Песков отметил, что любые переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.

«И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», — сказал спикер Кремля.

Песков обратил внимание, что российский президент «никогда не опровергает априори» какие-либо встречи, особенно когда они могут принести пользу каждой из сторон.

Осведомленный источник ранее сообщил, что подготовка к нормандскому саммиту не осуществляется, говорится в материале Федерального агентства новостей.