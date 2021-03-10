Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии

Москва, 10 марта. Российская модель, телеведущая, актриса Марина Садкова, более известная под псевдонимом Маша Малиновская, рассказала о новой операции.

Звезда никогда не скрывала, что неоднократно прибегала к услугам хирургов. Она меняла форму носа, делала подтяжку лица, увеличивала губы, корректировала веки. На этот раз Малиновская легла под нож, чтобы устранить последствия неудачного увеличения груди. До этого ведущая тщательно скрывала, что стала жертвой пластической хирургии.

«Это очень сложно пережить для девушки с обложки Playboy. Меня прямо изуродовали», — поделилась Малиновская в Stories.

Сейчас светская львица находится в одной из элитных клиник, где отходит от наркоза после операции. Она пообещала поделиться с поклонниками подробностями процедуры. Малиновская показала фолловерам бандаж, который скрывает ее новый бюст. Звезда добавила, что грудь стала меньше и красивее.

В начале февраля телеведущая появилась на закрытом показе картины «Понаехали» в кинотеатре «Октябрь» в Москве и буквально шокировала окружающих. Ее лицо из-за большого количества филлеров изменилось до неузнаваемости и напоминало маску.