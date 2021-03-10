NI: комплекс С-500 станет российским гиперзвуковым «противоядием»

Вашингтон, 10 марта. Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами, став «противоядием» против них, считают журналисты из США.

Гонка гиперзвуковых вооружений продолжается в мире, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. По его словам, каждый участник этого соперничества стремится разработать не только сами ракеты, но и способы защиты от них.

Гиперзвуковые боеприпасы передвигаются со скоростью в пять раз превышающей скорость звука, при этом активно маневрируя и точно попадая в цель, напомнил автор статьи. По его словам, из-за этого противостоять таким ракетам весьма трудно. Мощность подобного оружия поражает, причем в использовании боеголовок со взрывчатым веществом нет необходимости, так как гиперзвуковые ракеты могут наносить колоссальный урон за счет одной лишь кинетической энергии, уверен Сучиу.

Ведущие страны мира разрабатывают гиперзвуковое оружие, параллельно создавая средства защиты от них, отметил эксперт. По словам автора материала, российским «противоядием» от таких ракет должен стать ЗРК С-500. Аналитик сослался на президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул во время беседы с работниками СМИ, что Москва на целый шаг опережает другие государства, так как Россия создаст средства борьбы с гиперзвуковыми ракетами еще до того, как они появятся у потенциальных противников.

«Это, безусловно, создает уникальный тип гонки вооружений, где встречное оружие разрабатывается одновременно и по существу даже до того, как само оружие будет фактически усовершенствовано и использовано», — пишет Сучиу.

Россия находится на правильном пути к созданию «противоядия» против гиперзвуковых ракет, приводит аналитик слова Путина. Сучиу также сослался на мнение главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, который также высказал мнение о том, что С-500 станет таким «антидотом».

Зенитно-ракетный комплекс С-500 был впервые испытан в 2019 году, отметил эксперт. По его словам, комплекс смог уничтожить цель на удалении свыше 480 километров, что на 80 километров превышает радиус действия любой из ныне существующих систем ПВО. Сучиу обратил внимание на впечатляющие характеристики комплекса, способного отслеживать и наносить удар по десяти боеголовкам баллистических ракет одновременно. Кроме того, в составе ЗРК можно использовать широкий спектр радиолокаторов, предназначенных для поиска различных воздушных целей.

Ранее эффектные кадры учебных ракетных стрельб расчетов российских комплексов С-400 попали в Сеть, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.