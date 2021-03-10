Стали известны сроки запуска железнодорожных круизов в России

Москва, 10 марта. Железнодорожные круизы в полной мере будут доступны для россиян к лету этого года.

Уже этим летом в России запустят так называемые туристические поезда или железнодорожные круизы. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова. В данный момент туристическое ведомство уже проработало с РЖД все возможности запуска нового формата отдыха.

Железнодорожный круиз является проработанной программой, которая заключается в том, что турист ночует в поезде, затем отправляется на экскурсии. При этом питание уже входит в стоимость поездки, заявила Догузова во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.