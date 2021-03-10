Юрий Энтин назвал свою любимую песню отмечающего 95-летний юбилей Зацепина

Знаменитый советский и российский поэт и драматург Юрий Энтин признался ФАН, что его любимая песня, написанная композитором Александром Зацепиным, — «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова».

Лауреат премии президента РФ в эксклюзивном интервью рассказал, как познакомился с народным артистом России, который в среду отмечает солидный 95-летний юбилей, как они вместе писали произведения, ставшие потом хитами, и о многом другом.

«Работать с Зацепиным согласился не задумываясь»

— Юрий Сергеевич, расскажите о вашем сотрудничестве с Зацепиным.

— С ним постоянно работал Леонид Дербенев, и это приносило огромную радость всей стране и мне, в том числе. Я всегда любовался их великолепнейшим дуэтом и соавторством. А у меня был соавтором Геннадий Гладков, еще Владимир Шаинский. Мы были знакомы с Александром Сергеевичем, но вместе никогда не работали, и вдруг случилась такая история.

Дербенев как-то сказал, что больше не хочет работать в кинематографе и просто писать какие-то вещи, которые не имеют шанса превратиться в шлягеры, поэтому будет писать только те вещи, которые могут стать отдельными песнями. Надо сказать, что Зацепин был тогда один из немногих композиторов, а для меня вообще первым, который пишет сначала музыку. У него есть такая большая тетрадка, он очень рано утром садится за работу и сочиняет мелодии.

— А затем к ним уже пишутся стихи?

— Да, он показывает потом свои творения поэтам и режиссерам, они выбирают те, которые им нравятся, и к ним пишутся стихи. Было так, что Дербенев выбирал произведения, а я был как бы запасным (смеется). Но когда Зацепин предложил мне работать с ним, я согласился не задумываясь. Потому что, хотите — верьте, хотите — нет, вот как на духу говорю: я никогда не думал, что вот возьму и напишу сейчас шлягер. Меня это никогда не интересовало.

Мне всегда был важен в кино образ. Я как бы сначала представлял в голове фильм, а потом писал стихи, и мне было все равно, будет это потом шлягером или нет. Главное, чтобы это было уместно для данного конкретного фильма.

— В итоге ваше сотрудничество с Зацепиным растянулось на годы!

— Мы написали с ним песни где-то к шести-семи кинокартинам, где главным был Дербенев, а я — на подхвате. Но однажды Леонид Петрович совершил ошибку. Ему не понравилась мелодия к фильму «31 июня». И я написал стихи к песне «Мир без любимого», которая действительно стала шлягером.

В дальнейшем ее перепели, переделав название «Мир без любимого» и первую строчку припева. Песню почему-то полюбили мужчины, и Филипп Киркоров начал петь «Мир без любви твоей». Потом, в частности, ее пел Дима Билан, еще кто-то, и все стали петь именно «Мир без любви твоей».

«На студии Зацепина записывались главные песни Пугачевой»

— Какой Зацепин в работе?

— Он очень предан своей работе, мы с ним практически не говорили на какие-то посторонние темы. Какие-то байки или анекдоты — это не про него. Но при этом, было невероятно интересно работать.

У него одного из первых появилась своя студия звукозаписи. Я-то до этого восемь лет проработал в фирме «Мелодия», поэтому хорошо понимал, что такое настоящая студия. У нас все-таки была тогда лучшая в стране студия. Но у него была студия никак не хуже.

Не случайно именно на студии Зацепина записывались главные песни Аллы Пугачевой, которая придавала огромное значение аранжировкам. Это была ее любимая студия!

У Александра Сергеевича великолепное инженерное мышление, и он сам садился за пульт, руководил всем процессом и при этом делал еще и творческие замечания. Но когда мы работали с ним вместе, он говорил: «Ты делай творческие замечания». А он следил за качеством, и качество это было высочайшее.

— Что-то еще удивляло вас в его доме?

— У него все было механизировано! Если мы выходили, допустим, на кухню перекусить, Зацепин нажимал на какую-то кнопку, и откуда-то из стены выезжала, например, картошка. А когда заходили в комнату, то шторы открывались автоматически. Для меня все это было невероятно. Такая вот техника, как мне кажется, даже не XXI века, а XXII!..

Знаете, хочу также сказать, что еще он и бесконфликтный человек, каковых среди композиторов было всего двое. Это Зацепин и Евгений Крылатов, и не случайно, что они дружили, работали вместе над несколькими проектами, в частности, над мультиком «Фильм, фильм, фильм».

Они оба — провинциалы (Зацепин родился в Новосибирске, а Крылатов — под Пермью. — Прим. ФАН), поэтому держались вместе и до последнего поддерживали эту дружбу (Крылатов умер в мае 2019 года. — Прим. ФАН).

Александр Сергеевич, конечно, меня всегда потрясал и сейчас потрясает тем, как он выглядит в свои 95 лет, в какой физической форме находится. Можно сказать, что другого такого человека я никогда и не видел, и не знал. Даже в 95 лет быть совершенно не стариком, причем не только физически! Он без конца работает, причем сейчас в жанре, который ранее не использовал в своей жизни. Много-много лет был занят в кинематографе, а теперь занялся театром, с удовольствием пишет интересные мюзиклы.

«Музыку Зацепина люди любят»

— Вам предлагал к нему присоединиться?

— Да, приглашал меня поработать над этими мюзиклами, но я, к величайшему сожалению, уже перестал писать. Не хочу больше писать новое…

— Какое произведение Зацепина ваше самое любимое?

— Ну, вы знаете, тут я не оригинален. Конечно, самое любимое — это «Есть только миг» из фильма «Земли Санникова». Мне кажется, что это такая философская, глубокая и достаточно оригинальная в плане музыки и слов песня.

Я вам скажу вот еще что — работая с Крылатовым, Гладковым, с Алексеем Рыбниковым, я, честно говоря, как-то ставил их выше, а Зацепина, может быть, как-то недооценивал. Но вот прошли годы, и мы с женой очень часто ездим в Ялту и гуляем там по набережной. Так вот, когда идешь там, чуть ли не 80 процентов из того, что звучит отовсюду, это музыка Зацепина! Ее очень любят!

Сейчас без Зацепина не обходится ни один «Голос» (шоу Первого канала. — Прим. ФАН). Там обязательно исполняют его песни, то есть его музыка жива. Ведь песни пишутся именно для того, чтобы они нравились людям. Значит, произведения Александра Сергеевича не устарели, хотя мне казалось, что они хороши только в кино. А получилось, что, во всяком случае, на XXI век их, думаю, хватит.

— Чтобы вы в заключение пожелали Зацепину?

— Я желаю ему, чтобы он продолжал жить так, как в 95 лет, и дальше. И я обязательно хочу прийти на празднование его столетнего юбилея!

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