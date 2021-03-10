Группа Galasy ZMesta представит Белоруссию на Евровидении

Минск, 10 марта. Участие группы Galasy ZMesta в Евровидении анонсировала государственная телерадиокомпания Белоруссии.

Музыкальный коллектив из пяти человек, который будет представлять республику на музыкальном конкурсе, из Барановичей. ВИА была создана на волне протестов в стране в прошлом году. В Белоруссии музыканты прославились тем, что с сарказмом высмеивают противников действующей власти.

Фронтмен группы Дмитрий Бутаков в одном из интервью заявил, что их проект высмеивает внутриполитическую ситуацию, которая происходит в стране. Противники белорусской власти, по словам музыканта, «зовут нас в другую страну ... они все кардинально поменять хотят — вот с этим я уже согласиться не могу».

На сайте коллектива есть фраза, которая описывает песни группы: «Под соусом «политической борьбы» пытаются разрушить Страну, которую мы любим». Galasy ZMesta там же называют себя «неравнодушными» к происходящему в государстве.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, как Instagram-певица Манижа стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».