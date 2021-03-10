Пенсионерку из Киришей обманула злоумышленница в куртке до колен

Санкт-Петербург, 10 марта. Сотрудники полиции города Кириши ведут розыск подозреваемой в грабеже. Жертвой фигурантки стала 85-летняя горожанка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, на улице к ней подошла подозреваемая и поинтересовалась, является ли пенсионерка ветераном труда. Злоумышленница подчеркнула, что этой категории граждан якобы положена единовременная выплата в размере 2 тыс. рублей в честь 8 Марта.

Потерпевшая привела мошенницу к себе домой и продемонстрировала удостоверение о статусе ветерана труда. Грабительница посетовала, что у нее при себе только 5 тыс. рублей. Пожилая женщина согласилась дать сдачу. Как только 3 тыс. были положены на стол, фигурантка забрала все деньги и сбежала.

Заявительница помогла составить ориентировку на аферистку. В частности, она запомнила, что подозреваемая была одета в бордовую куртку до колен.

В Саратовской области 75-летний мужчина поверил злоумышленникам, пообещавшим ему компенсацию, и лишился сбережений. Добычей преступников стали 615 тыс. рублей, сообщал ФАН.