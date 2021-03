Мария Кац рассказала, что в отборе на Евровидение выбрала не Манижу

Первая участница Евровидения от России, певица и вокальный продюсер Мария Кац поделилась на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», что переживала за лидера группы Therr Maitz.

«На отборочном туре я болела за группу Therr Maitz Антона Беляева и расстроилась, потому что ни один из претендентов не показал песню. У Беляева была интересная атмосфера, но песни, яркого номера, как у Little Big в прошлом году, я не увидела ни у него, ни у Манижи, ни у дуэта «2Маши». Из этой тройки Манижа была самая приближенная к формату. Думаю, что будут изменения в формате исполнения ее песни», — считает Кац.

Антон Беляев стал известен после участия во втором сезоне проекта «Голос», где дошел до полуфинала. После успешного старта Беляев участвовал в шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия-1» в качестве музыкального продюсера в команде Игоря Матвиенко. В 2016 году Беляев стал композитором и продюсером картины «Голоса большой страны», а в 2018 — композитором нашумевшего фильма «Лед».

Мария Кац была очень расстроена отказом от участия группы Little Big. По ее мнению, группа в прошлом году просто попала в десятку своим хитом «UNO». Мария Кац считает, что Little Big не поехали на Евровидение в 2021 году, потому что не смогли превзойти самих себя. Певица не смогла сделать прогнозов, сможет ли Манижа составить конкуренцию заявленным конкурентам Little Big, которые от участия не отказались.

В 2020 году группа Little Big должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды). За первые сутки после публикации клипа на песню «UNO» на официальном YouTube-канале Евровидения видео набрало более 4 млн просмотров, а позже превысило отметку в 100 млн просмотров.

Ранее ФАН рассказывал, что букмекеры предлагают поставить на победу России с коэффициентом 10.00, они считают, что певица Манижа может занять четвертое место.