Певица Мария Кац рассказала об эволюции Евровидения



Первая участница конкурса «Евровидение» от России, певица и вокальный продюсер Мария Кац на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказала, чем отличается музыкальный конкурс 1994 года от современного.

«Евровидение колоссально изменилось. Когда я была на Евровидении, это был последний год участия оркестра ассоциации Евровидения, а в этом году разрешили даже playback (фонограмму) вокалистам. Это связано с тем, что сейчас вся музыка построена на вокал-дизайне, продакшн-решениях и, если этим не воспользоваться, огромная часть музыкального восприятия изменится», — рассказала Кац.

Певица отметила, что в изменившихся условиях конкурса участник вполне может спеть часть песни на родном языке, а часть на английском, дабы показать свой колорит. В 1994 году, когда Мария Кац под псевдонимом Юдифь представляла Россию, исполнение песни на родном языке было обязательным.

Певица не считает, что Россия должна отказываться от Евровидения из-за политических причин, поскольку в последние годы российские исполнители стабильно попадают в тройку лидеров. Мария Кац уверена: к России в Европе неплохо относятся.

«Мы должны выходить в музыкальное мировое сообщество, мы должны конвертироваться как артисты, потому что в последний раз это была группа «Тату» в 2003 году. Нас должны знать и видеть, тем более в России огромная популяция прекрасных музыкантов — Антон Беляев, лидер группы Therr Maitz, тому подтверждение. Мало доблести сидеть на кухне и рассказывать, какие мы хорошие», — считает певица.

Ранее ФАН рассказывал, что певица Юлия Савичева выразила недоумение из-за шквала критики в адрес певицы Манижи, выбранной от России для выступления на Евровидении-2021.