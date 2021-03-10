Музыкальный критик: Для России Евровидение – это музыкальная олимпиада 



Санкт-Петербург, 10 марта. Чем отличается западное и российское восприятие Евровидения, и есть ли в России достойные исполнители, рассказал музыкальный критик, светский журналист, эксперт ТВ и радио по темам Евровидения Евгений Бабичев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В России Евровидение воспринимают, как музыкальную олимпиаду. Почему-то россиянам очень важно каждый раз знать, кто поедет, какая песня выбирается. Все в стране постоянно просчитывают шансы артистов, составляют прогноз, и делают ставки в букмекерских конторах», — рассказал Евгений Бабичев.

По его словам, на Западе отношение совсем другое. Там к Евровидению относятся как к телевизионному шоу с хорошим рейтингом.

«Заняли участники второе или двадцать шестое место – любой результат считается отличным. То есть, на Западе все развлекаются, смотря шоу для домохозяек. Там просто любят красивую картинку», — уверен эксперт.

Наряду с этим, Евгений Бабичев подчеркнул, что на Евровидении действительно бывает хорошая музыка, и некоторые песни становятся хитами.

«Но, как Россия должна демонстрировать себя в контексте данного шоу, это уже другой вопрос. Но мне нравится, что Россия старается экспериментировать на Евровидении. Кого мы только не отправляли на конкурс. При этом, у нас выработался шаблон хорошо поющих девчонок и парней с бэк-вокалом и хореографией», — рассказал музыкальный критик.

Он также отметил, что в России есть группы, которые хорошо себя показывают, например, бурановские бабушки. При этом, если Little Big все-таки поехали бы в прошлом году на Евровидение, то точно громко заявили бы о себе.

Ранее ФАН сообщал, известный музыкальный коллектив Little Big выступят на Евровидении как приглашенные артисты.